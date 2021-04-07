Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı

07.04.2021 13:44
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik 497 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik 497 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı. Cumhurbaşkanına suikast suçundan eski Albay Muhammet Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet hapis, TRT binasına baskına giden 4 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan 8 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında kalan 108 sanıktan 6'sı "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan 6 yıl 3'er ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Alayda kalan aralarında erlerin de bulunduğu 102 sanık ise beraat etti.

Genelkurmay Başkanlığına baskına giden ekipte bulunan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli 19 sanıktan 7 subay ve 7 astsubay ile bunları yönlendiren 2 sivil imama "Anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verildi. 3 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. Genelkurmay Başkanlığına baskın için alaydan ayrılan 117 sanıktan 2 eski binbaşı "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 binbaşı aynı suçtan müebbet hapis hapis cezası aldı. Bu grupta yer alan 27 sanık, "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay ile 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası aldı. Tamamı er 77 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, 10 sanığın ise beraatına karar verdi.

TRT binasına baskına giden 141 sanıktan 1'i eski albay, 2'si eski yarbay, biri eski binbaşı 4 sanık, "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Biri yüzbaşı 14 sanık ise aynı suçtan müebbet hapis cezası alırken, 46 sanık "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" suçundan 15 yıl ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. Bu grupta yer alan 2'si uzman çavuş, 71'i er 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, 4 TRT sivil personelinin de beraatına karar verdi.

'Cumhurbaşkanına suikast' suçundan Poshor'a ağırlaştırılmış müebbet

"Cumhurbaşkanına suikast" suçundan yargılanan eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, eski Yarbay Emin Güven'e ise "Cumhurbaşkanına suikast suçuna yardım"dan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına giden 103 sanıktan eski binbaşı Osman Koltarla'ya "Anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet, 3 sanığa "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" suçundan 16 yıl 8'er ay, 15 sanığa ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi. Bu gruptaki tamamı uzman çavuş 81 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, 5 sanık da beraat etti.

Genelkurmay çatı davasında "Anayasal düzeni ihlal" suçundan 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, bu davada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 5 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 61 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, 32 sanığa müebbet hapis, 106 sanığa 6 yıl 3 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası verildi. 231 sanık hakkında ceza verilmesine yer yok kararı verilirken, 121 sanığa ise beraat kararı çıktı. Muhsin Kutsi Barış'a da 61 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, Muhafız Alayı, 15 Temmuz, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar açıklandı - Son Dakika


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