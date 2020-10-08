Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yatırım programı hazırlıkları genelgesi - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yatırım programı hazırlıkları genelgesi

08.10.2020 16:01
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yatırım programı hazırlıkları genelgesi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda, 2021-2023 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda, 2021-2023 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı'nın uygulandığı anımsatıldı.

Genelgede, bu dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel öncelikler olarak belirlendi.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların gelecek dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

Orta vadeli program esas alınacak

2021 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı ifade edilen gerekçede, ayrıca Orta Vadeli Program ve Mali Plan ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bildirildi.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği belirtilen genelgede, "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2021 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, bütün kuruluşların 2021 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlarla 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları istendi.

Kuruluşların, ayrıca tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 20 Temmuz 2020 tarihli Yatırım Talepleri duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri talep edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete, Yatırım, Kamu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yatırım programı hazırlıkları genelgesi - Son Dakika


Son Dakika

FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu         
16:05
Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak         
15:51
Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı         
15:40
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti         
14:59
Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi         
14:33
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı         
13:56
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 17:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yatırım programı hazırlıkları genelgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei