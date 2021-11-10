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Son dakika haberi! Cumhuriyet Müzesi'nde, Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhuriyet Müzesi'nde, Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı

10.11.2021 16:32
Son dakika haberi! Cumhuriyet Müzesi'nde, Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Müzesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını ziyaretçilerle buluşturdu.

Cumhuriyet Müzesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını ziyaretçilerle buluşturdu.

İkinci TBMM Binası olarak kullanılan Cumhuriyet Müzesi, Atatürk'ün vefatının 83. yılında, "Atatürk Eşyaları" geçici sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerin bugüne kadar beğenisine sunulmamış Atatürk'ün eşyalarından oluşan sergide, son dönemlerinde hastayken kullandığı mendili, sabahlığı, çantası, gözlüğü, pijaması, çay ve fincan takımı, 23 Eylül 1924'te Samsun ziyareti sırasında konakladığı evin sahibine yazdığı teşekkür notu, matarası, zarf açacağı, üzerinde Enfal Suresi 60. ayetinin yazılı olduğu Osmanlı dönemi merasim kemeri de bulunuyor.

Eserler arasında yer alan ve Atatürk'ün hastalığının son dönemlerinde kullandığı kumaş mendilindeki kan izleri dikkat çekti.

Sergide, Atatürk'ün vefat ettiği gün ve cenaze merasiminde çekilen fotoğraflar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

"Her yerde vatandaşlarımız, Gazi Paşa'yı anmaya devam ediyor"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli günlerde bir öncekinden daha farklı ve daha özel etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Müzesi'nde hali hazırda Atatürk'ün pek çok kişisel eşyasının sergilendiğini belirten Coşkun, sergiye ilişkin şunları söyledi:

"Bugüne özel bir şey yapalım dedik. Hem Cumhuriyet Müzesi deposunda bulunan hem de Türkiye'deki tüm müzelerde depolarda bulunan ve teşhirde olmayan Atatürk'e ait kişisel eşyaları topladık ve bunlardan özel bir seçki hazırladık. Bu yıl ilk kez sergilediğimiz eserlerden oluşan bir sergi açtık. Atatürk'ün Pertek'te Halkevi'nin açılışında giydiği kıyafet ve son resmi açılışında giydiği kıyafet, apoletlerinden ropdöşambırına, sigara muhafazasına kadar diğer kişisel eşyaları depolarda idi. Biz bu eserlerin depolarda bakımlarını yapıyoruz, zaman zaman teşhirlerini değiştiriyoruz. Bugün 31 kişisel eşya ile toplam 34 eseri sergiliyoruz."

Coşkun, müzeye 10 Kasım dolayısıyla vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu, sabah saatlerinden bu zamana kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirterek, "Birinci Meclis, İkinci Meclis ve Dolmabahçe Sarayı'na ve Türkiye'nin her yerinde Atatürk'e ait izlerin bulunduğu her yerde vatandaşlarımız, Gazi Paşa'yı anmaya devam ediyor. Sergimiz 19 Kasım'a kadar açık kalacak." dedi.

"Canlı, kanlı görmek bu eşyaları bizi o döneme götürüyor"

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Müzesi'ne gelenler, Atatürk'ün özel eşyalarını titizlikle inceledi.

İstanbul'dan 10 Kasım için geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Erol Kaya, Cumhuriyet Müzesi'ni ilk kez gezdiklerini ve çok duygulandıklarını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Müze ziyaretçilerinden Mustafa Gök de sabah erken saatlerde Anıtkabir'e gittiğini ve Atatürk'ün eşyalarını incelediğini ifade ederek, "Ata'yı göremeyen gençler olarak en azından böyle eşyaları ile bir şablon oluşturmaya çalışıyoruz. Ata'yı o şekilde görmeye çalışıyoruz. Bugüne özel müzenin ücretsiz olması biz Türk gençleri için avantajlı bir durum. Çok duyguluyum. Buradaki eşyaların pek çoğunu araştırma yaparken görme fırsatı buluyorduk. Bu eşyaları canlı, kanlı görmek bizi o döneme götürüyor ve Ata'mızı gözümüzde canlandırmamıza vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhuriyet Müzesi'nde, Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cumhuriyet Müzesi'nde, Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı - Son Dakika
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