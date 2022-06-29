Usta oyuncu Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatur), önceki gün rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus 'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Hastaneye ulaştığında kalbinin durduğu anlaşılan 85 yaşındaki Arkın, tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülememişti. Usta sanatçının oğulları Murat ve Kaan, bugün hastaneye gelerek babalarının cenazesini teslim aldı. Arkın'ın cenazesi toprağa verileceği Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Kaynak: ANKA

Zincirlikuyu, Cüneyt Arkın, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Cüneyt Arkın'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika

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