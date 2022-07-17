Çuvallı hırsıza suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

Çuvallı hırsıza suçüstü

17.07.2022 15:58

Çuvallı hırsıza suçüstü Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği apartmandaki eşyaları çuvala doldurarak kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Çuvallı hırsıza suçüstü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği apartmandaki eşyaları çuvala doldurarak kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Yapıcıoğlu Apartmanının çatı 4. katında hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen elinde kesici alet bulunan şüpheli kişi polise ihbar edildi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri alarma geçti. Şüpheli kişinin kaçmasını önlemek için önlem alındıktan sonra apartmana girilerek 2.kata gelindiğinde elinde çuvallarla aşağıya inmeye çalışan Gökay B. isimli kişiye rastlandı. Kişi elinde bulunan çuvalı bırakarak kaçmaya çalıştı. Adı geçen kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Bu arada kişinin ayrıca 'Hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı Gündüz vakti kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı Gündüz vakti kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çuvallı hırsıza suçüstü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Ebrar Karakurt'tan milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan hamle! Giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:38 Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çuvallı hırsıza suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement