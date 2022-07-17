Bu arada kişinin ayrıca 'Hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Yapıcıoğlu Apartmanının çatı 4. katında hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen elinde kesici alet bulunan şüpheli kişi polise ihbar edildi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri alarma geçti. Şüpheli kişinin kaçmasını önlemek için önlem alındıktan sonra apartmana girilerek 2.kata gelindiğinde elinde çuvallarla aşağıya inmeye çalışan Gökay B. isimli kişiye rastlandı. Kişi elinde bulunan çuvalı bırakarak kaçmaya çalıştı. Adı geçen kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çuvallı hırsıza suçüstü - Son Dakika

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