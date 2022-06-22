D-100'de cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Yukarıdereköy Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ABR 700 plakalı Skoda marka otomobil ile 54 PH 702 plakalı Land Rover marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince 41 ABR 700 plakalı otomobilde sıkışan 2 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil içerisinde sıkışan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede kaza sebebi ile trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)