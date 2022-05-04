Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI

04.05.2022 01:52

Son dakika haberi: 100 Karayolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolu ayıran bariyere ardından da önünde giden hafif ticari araca çarparak savruldu.

ZEYTİNBURNU D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolu ayıran bariyere ardından da önünde giden hafif ticari araca çarparak savruldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Edirne istikameti Zeytinburnu yan yolda saat 00.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JT 9238 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle önce yan yolu ayıran bariyere ardından da aynı yönde önünde giden Erdem Barutçu'nun kullandığı 61 AEG 671 hafif ticari bir araca çarparak savruldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobilde bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yan yolu araç geçişine kapattı. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis yan yolu araç geçişine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI
Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI
Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI
Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Sakarya'da 3 araçlı kazada 3 yaralı Son dakika haberleri! Sakarya'da 3 araçlı kazada 3 yaralı Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Otomobil, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:31 Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 02:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement