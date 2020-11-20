O ANLARI ANLATTI

Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa, "Hendek'te yaşıyorum ve bu yol üzerinde hayvan besliyorum. Bu olayla da bu yol üzerinde karşılaştım. Çok hazin bir manzarayla karşılaştım, hayvanlar yerde çırpınıyorlardı. Panik içerisinde ne yapacağımı bilemedim ama yaşadıklarımızı kamera kaydına aldırdım. Yolu keserek, aracımdaki kartonlarla yolun ortasına atladım. O arada ezilme tehlikesi de geçirdim. Orada aldıklarımın hepsi arabaların çarpması nedeniyle ölü ya da yaralıydı. Yaralılar da maalesef öldü" dedi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldığını belirten Kenan Esenboğa, "Bu hayvanların bir alfası var, yön gösteriyor. Tahminen ona bir şey olduğu için hepsi buraya indi ve burada araç birine çarpınca diğerlerine de çarptı. Ölmeyen, yaralanan ama uçamayanlara da diğer araçlar çarpmış olabilir" diye konuştu.