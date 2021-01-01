Son dakika haberi... D-650 Karayolunu kilitleyen kaza: 1 yaralı - Son Dakika

650 Karayolunda yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan damperli kamyon karşı şeride geçti. Kaza sonrası ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-650 Geyve Pamukova karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Geyve istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen damperli kamyon, yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü kamyon içerisinde sıkışırken durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kazada uzun araç kuyrukları oluşurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA