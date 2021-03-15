Son dakika haberi! Dadaşlar evinde sadece 1 kez kazandı
15.03.2021 10:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre BB Erzurumspor bu sezon sahasında galip gelmekte zorlanıyor.
BB Erzurumspor bu sezon sahasında galip gelmekte zorlanıyor. Dadaşlar evinde oynadığı 15 maçta sadece 1 kez kazanabildi.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bu sezon sahasında en az puan alan takım durumunda. Öyle ki Dadaşlar bu sezon Kazım Karabekir Stadyumu'nda çıktığı 15 maçta sadece Ankaragücü maçını kazanabildi. Sahasında oynadığı 15 maçtan 8 beraberlik 6 mağlubiyet 1 galibiyet alan dadaşlar bu maçlardan sadece 11 puan çıkarabildi.
Mavi-beyazlı ekip bu sezon Kazım Karabekir'de çıktığı 15 maçta sadece 13 gol atabilirken kalesinde gördüğü 21 gole de engel olamadı. - ERZURUM
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