Son dakika haberi: Daday Belediye Başkanı Taş silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Daday Belediye Başkanı Taş silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

21.03.2022 23:38
Son dakika haberi: Daday Belediye Başkanı Taş silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32), silahla belediye binasına girdi.

İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı.

E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken E.D, Taş'ın sekreteri ve şoförü tarafından etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Daday Belediye Başkanı Taş silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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