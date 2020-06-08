Son dakika haberi: Dağcılar, Haserek Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı
Son dakika güncel haberi: BİNGÖL'de bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı açtı.
BİNGÖL'de bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı açtı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Bingöl kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Dağı'na tırmandı. Bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek isteyen dağcılar, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından Haserek Dağı'nın zirvesine ulaşarak Türk bayrağı açtı.Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Haserek Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Küçükhazar, "Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasından sonra dağlarımıza dağcıların ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bölgemizin dağları tırmanış açısından güzel yerleri var. Biz Haserek Dağı'nın 2 bin 500 rakımlı zirvesine tırmanmak Türk bayrağını taşıyarak çıktık. Zirveye ulaştığımızda ise Türk bayrağını açarak dalgalandırdık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:28 Kaynak: DHA
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