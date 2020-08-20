Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi "Şahinkaya" ekopark projesiyle turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi "Şahinkaya" ekopark projesiyle turizme kazandırılacak

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde bulunan ve dağcıların yeni gözdesi olan Şahinkaya Dağı'nın da bulunduğu bölgenin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) hazırlanacak master plan ile ekoparka dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında tanıtım tırmanışı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde bulunan ve dağcıların yeni gözdesi olan Şahinkaya Dağı'nın da bulunduğu bölgenin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) hazırlanacak master plan ile ekoparka dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında tanıtım tırmanışı gerçekleştirildi.

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Şahinkaya'ya Türkiye'nin dağcıları Tunç Fındık, Efe Can Aytemiz ve Mustafa Kalaycı tırmandı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin doğa sporları açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Şahinkaya'nın da dağ sporları için ideal ve özel bir bölge olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, yıllardan beri Şahinkaya'da dağ sporları yapıldığını aktardı.

Hacısalihoğlu, amaçlarının, Şahinkaya'nın dağ sporları açısında sahip olduğu potansiyeli geniş bir kullanıcı tabanına yaymak olduğunu belirterek, "Ülkemizi uluslararası doğa sporları açısından tanıtmaya da katkı sağlamak doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şahinkaya'nın güzelliği ve tırmanışa uygun kayaç yapısına işaret eden Hacısalihoğlu, Trabzon Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika mesafedeki bölgenin, sporculara kolay ulaşılabilirlik açısından da büyük avantaj sağlayacağını aktardı

Hacısalihoğlu, bölgenin zenginliğini dağ sporu meraklılarına açmayı, aynı zamanda da bu spor sayesinde şehrin, bölgenin ve ülkenin tanıtımına katkı sunmayı arzuladıklarını belirtti.

Şahinkaya'nın özelliklerini uluslararası mecraya yaymayı istediklerini anlatan Hacısalihoğlu, Şahinkaya'ya yönelik gerçekleştirilecek çalışmaların, turizm açısından bölgenin girdilerini ve çeşitliliğini de artıracak önemde olduğunu ifade etti.

Hacısalihoğlu, şehrin tırmanış eğitimi verecek altyapıya da sahip olduğuna işaret ederek, dağcılığa merakı olanların şehirde eğitim aldıktan sonra tırmanış yapabileceklerini vurguladı.

Özellikle dağ tırmanıcıları ve ailelerin bölgeye gelip, dağcılık sporunu izleyebilmelerini istediklerini belirten Hacısalihoğlu, bölgedeki yerleşim, konaklama, yeme içme yerleri, dinlenme ve diğer spor etkinlikleri de dahil olmak üzere sadece Şahinkaya'yı değil, bu bölgeyi Tonya Vadisi ile de birleştirerek, bir ekopark içerisinde kalacak şekilde geniş kapsamlı master plan çalışmasını gelecek günlerde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Hacısalihoğlu, geniş kapsamlı değerlendirdikleri çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Proje ile insanların bu alana gelip güzel vakit geçirmeleri istiyoruz. Turistler için çekici bir bölge yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

TTSO olarak koydukları hedefin ilk etapta yılda 25-30 bin dağcıyı bu bölgeye getirip turizmi geliştirmek olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, "Bu bakımdan elbette geniş bir tanıtımla bunu sürdüreceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda dağcılar, bu potansiyelin çok yüksek olduğunu bize ilettiler." dedi.

Hacısalihoğlu, Şahinkaya'nın çıplak bir kayalık olmadığını vurgulayarak, "Gerçek anlamda doğanın ve yeşilin içerisinde yer alıyor. Bölgeyi tam bir outdoor ekopark yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Şahinkaya yerel tırmanıcıların da katkısıyla hızlı bir şekilde gelişecektir"

Şahinkaya'da tırmanış gerçekleştiren dağcı Tunç Fındık, Karadeniz Bölgesi'nin, Trabzon ve Rize'nin Kaçkar Dağları ile çok iyi bilinen, Türkiye çapında önemli dağ bölgelerinden olduğunu söyledi.

Doğal güzelliklere sahip Şahinkaya'nın sportif kaya tırmanışları için oldukça büyük potansiyel taşıyan yerlerden biri olduğunu aktaran Fındık, "Burası doğru değerlendirildiği takdirde oldukça çok tırmanış rotası çıkacaktır. Yurt dışından da insanların tanıyabileceği, beğenebileceği, doğal güzelliğiyle de tırmanışın bir arada çok büyük bir değer sunduğu bir bölge." diye konuştu.

Dağcı Efe Can Aytemiz ise Şahinkaya bölgesinin gelişebilmesi durumunda Türkiye'deki belli bir boşluğu tamamlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Şahinkaya'nın yerel tırmanıcıların da katkısıyla hızlı bir şekilde gelişeceğini anlatan Aytemiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerel yönetimlerin ve TTSO'nun bu konudaki destekleri çok önemli. Bize bu imkanı sunmaları çok önemli. Açık görüşlü bir şekilde yenilikçi yaklaşımlar sergilemeleri çok önemli, çok mutluluk verici çünkü bu Türkiye'de yeni gelişen ve dünyada az bilinen sporlardan bir tanesi. Bunu geliştirebilmek, yerel yönetimlerin katkısıyla sağlanabilir."

Şahinkaya, Trabzon, Düzköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dağcıların yeni gözdesi 'Şahinkaya' ekopark projesiyle turizme kazandırılacak - Son Dakika
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