Son dakika haberi: Dağda ot toplarken düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dağda ot toplarken düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

17.05.2022 19:20
Son dakika haberi: Dağda ot toplarken düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Son dakika gündem haberi: Hakkari'de dağda ot topladığı sırada düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de dağda ot topladığı sırada düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Kavaklı köyü Çeltik mezrasında dağda yetişen bitkileri topladığı sırada dengesini kaybedip düşen Fehima Duman'ın ayağı kırıldı.

Yanındakilerin haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri, zorlu araziye rağmen ulaştıkları Duman'ı sedye ile taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hakkari, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dağda ot toplarken düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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