Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da ateşkes için anlaşıldı

AZERBAYCAN ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Ateşkes, bugün saat 12.00'de devreye girecek.

Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki topraklarında yaşanan çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından taraflar, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Ortak açıklamayı okuyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 Ekim 2020'de saat 12.00'den itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi" dedi.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.