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Son dakika haberi: Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

14.02.2022 20:30
Son dakika haberi: Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Çöğmen Mahallesi Kepez Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde bulunan Hayrullah Muslu (82) ve Esma Muslu (78) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının ocakta unutulan tencerenin alev alması sonucu çıktığı öğrenildi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dalaman, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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