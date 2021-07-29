Son dakika haberi: Dalgınlıkla su zannedip içti, hastanelik oldu - Son Dakika

Kırklareli'de evde bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içen şahıs hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaşayan B.K., evinde masa üzerinde bulunan bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içti. Daha sonra fenalaşınca Lüleburgaz Devlet Hastanesine giden B.K.'nın zehirlendiği tespit edildi. Müdahalede bulunulan B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ