Son dakika haberi: Danimarka'nın rüzgar türbinlerinde Türkiye'nin vinçleri hizmet veriyor

İzmirli vinç firması Güralp Vinç'in Genel Müdürü Alparslan Kurtmen, Türkiye'de faaliyet gösteren rüzgar ekipmanı üreticisi firmalarla iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Bu birliktelik bizi Danimarka'ya götürdü. İlk talep Danimarkalı bir firmadan geldi. Bizden tesisleri için 40 ve 100 tonluk vinçler aldılar. Salgın sürecinde üretimi tamamlanan 120 tonluk vinçler de müşterimize teslim edildi." dedi.

Kurtmen, AA muhabirine, başta küçük bir atölye olarak kurulan şirketlerinin rüzgar enerjisi ekipman üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden Danimarka'ya ihracat yaptığını ifade etti.

Sektörde lider olma hedefiyle 2004'te iş hacmini büyütme ve yol haritasını değiştirme kararı aldıklarını dile getiren Kurtmen, İzmir'den sonra İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya'da da faaliyete başladıklarını anlattı.

Kurtmen, sektörde yaklaşık 30 yıldır hizmet verdiklerini vurgulayarak, "280 kişiye yakın kadromuzda 26 mühendis çalışıyor. Elektrikli gezer vinç üretiminde firmamız çok önemli yollar aldı. Bu ürünün dünyada belirli standartlarının oluşturulduğu Avrupa Malzeme Elleçleme Federasyonu (FEM) gibi yerler var. Türkiye'den buraya ilk üye olan ve taahhütname veren firmayız. 67 ülkeye ihracat yapıyoruz. Vinç üretim kabiliyetlerimizde 1 tondan başlayıp 200 tona kadar ürün yelpazemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Rüzgar sektörünün Türkiye'deki gelişimini çok iyi takip ettik"

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe üretim fabrikalarının ilk temellerinin İzmir'de atıldığına dikkati çeken Kurtmen, şöyle konuştu:

"Bunlardan ilki Enercon oldu. Sonra Gönen'de Gesbey kuruldu. Ardından, TPI Composites, LM Wind Power, Siemens, Ateş Çelik, CS Wind gibi firmalar hizmete başladı. Danimarka ve Almanya gibi rüzgar enerjisi know-how'ına en fazla sahip ülkelerden Türkiye pazarında iş yapabilmek üzere girişimler başladı. Güralp, rüzgar sektörünün Türkiye'deki gelişimini çok iyi takip etti."

"Teknolojik ürünler ve yazılımlarla riski minimuma indirdik"

Kurtmen, Türkiye'de faaliyet gösteren rüzgar ekipmanı üreticisi firmalarla iyi bir iş birliği içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu birliktelik bizi Danimarka'ya götürdü. İlk talep rüzgar türbininin kanatlarının bağlandığı kovanı işleyen Danimarkalı bir firmadan geldi. Bizden tesisleri için 40 ve 100 tonluk vinçler aldılar. Aynı firma Almanya'da yaptığı yatırım kapsamında 120 tonluk 4 vinç daha aldı. Salgın sürecinde üretimi tamamlanan bu vinçler de müşterimize teslim edildi. Firmamız, yurt dışında da kurduğu iş birlikleri sayesinde hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Rüzgar türbinlerinin ihtiyaç duyduğu özel tasarımlar sonucunda oluşan ekipmanların elleçlenmesi için vinçlerin de özel ve güvenilir olması gerekiyor. Teknolojik ürünler ve özel yazılımlarımızla bu süreçleri takip edebildiğimiz gibi, müşterilerimiz için endüstri 4.0 alt yapısı sağlamış ve riskleri bertaraf etmiş oluyoruz."

Firmadan 100'den fazla projeye destek

İzmir'de yaklaşık 30 yıldır kaldırma makineleri, vinç sistemleri, köprü yürüyüş grupları, transfer arabaları, enerji iletim sistemleri ve uzaktan kumanda üretimi yapan Güralp Vinç, 1991'de İzmir'in Menderes ilçesindeki Kısıkköy'de kuruldu.

Yıllık 1200 kaldırma ve yürüyüş grupları üretebilme kapasitesine sahip firma, Türkiye'de rüzgar ekipmanları üretimi yapan yerli ve yabancı firmalara vinç tedarik ettiği gibi Danimarka pazarında da 3 büyük projenin tesliminde yer aldı.

Öte yandan, firma şimdiye kadar İzmir ve Balıkesir'de 100'den fazla projeye destek sağladı.