Son dakika haberi | Darbecilerin şehit ettiği polis Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının odasını fotoğraflarıyla süsledi - Son Dakika

Son dakika haberi | Darbecilerin şehit ettiği polis Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının odasını fotoğraflarıyla süsledi

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinin odasında hatıralarla yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinin odasında hatıralarla yaşıyor.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne 15 Temmuz 2016'da darbecilerin yaptığı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör'ün babası Mehmet ve annesi Nural Güngör'ün evlat acısı yüreklerindeki tazeliğini koruyor.

Her fırsatta şehit kızlarının mezarını ziyaret eden aile, evlerinin bir odasını da kızlarının fotoğraflarına ayırarak hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

Acılı aile, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri odada, Sevda Güngör'ün fotoğrafıyla avunuyor.

Şehit polisin annesi Nural Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının Mersin Üniversitesinde eğitim görürken polislik sınavını kazandığını ve ardından özel harekat polisi olduğunu söyledi.

Güngör, "Özel harekatı kazandıktan sonra yanımıza geldi. Daha sonra tekrar Ankara'ya gitti. Günde 2-3 defa telefonla konuşurduk. En son telefon görüşmemizde 'Ramazan Bayramı'na gelemeyeceğim, Kurban Bayramı'nda yanınıza geleceğim.' dedi. Kısmet olmadı, gelemedi. Kurban Bayramı öncesi şehit oldu. Arkadaşları, 'Kapıdan gülerek girdi.' dedi. O sırada bomba atılmış, şehit olmuş." diye konuştu.

"FETÖ benim çocuğumu muradına erdirmedi"

Anne Güngör, kızının hatıralarını yaşatmak için ona bir oda ayırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada resimleri, anıları var. Buraya bakıp yatıyoruz. Sabah kalkarız, akşama kadar buradayız, fotoğraflara bakmazsak yapamıyoruz. Yayladaki evde de ona ayırdığımız bir oda var. Devamlı fotoğraflarını görmek istiyoruz. Herkes 'Fotoğrafları kaldır.' diyor. Ben kaldırmak istemiyorum. Kızımı görmek değişik geliyor bana. 4 yıl geçti ama bizim için geçen bir şey yok. Her şey aynı devam ediyor. 4 yıl geçti ama yeni olmuş gibi."

Kızının, şehit düşmeden önce evlenme düşüncesinde olduğunu ifade eden Güngör, "Bana telefon görüşmemizde 'Anne hazırlan evlenmeyi düşünüyorum. Artık çocuk sahibi olmak istiyorum.' dedi. Şehit oldu, muradına eremedi. FETÖ benim çocuğumu muradına erdirmedi. Bizim çocuklarımızın suçu neydi? Biz FETÖ için mi büyüttük çocuklarımızı? Hepsi layığını bulsun." şeklinde konuştu.

"Halen gelecek diye bekliyorum"

Baba Mehmet Güngör de kızının şehit olmasının ardından 4 yıl geçtiğini ancak acılarının tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Kızını yaşıyor gibi hissettiğini anlatan acılı baba, şunları kaydetti:

"Ben halen Ankara'da bekliyor da memleketine gelecekmiş gibi hissediyorum. Yani şehit olduğunu aklıma bile getiremiyorum. Halen gelecek diye bekliyorum. Bu oda bize onu canlıymış gibi hissettiriyor. Burada yanımızdaymış gibi oluyor. Acısını da veriyor tabii ama fotoğraflarını görünce teselli buluyoruz. Her gün yanımızda gibi oluyor. FETÖ'nün daha önce ne olduğunu bilmiyorduk ama onlar insan değiller. Kızımın hayallerini yok ettiler."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Darbecilerin şehit ettiği polis Sevda Güngör'ün ailesi, kızlarının odasını fotoğraflarıyla süsledi - Son Dakika
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