Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2) - Son Dakika
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Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2)

02.03.2022 15:01

Antalya'da engelli Mümün Kara'yı darbederek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan baba ve oğlu hakkında mahkemece beraat kararı verildi.

Antalya'da engelli Mümün Kara'yı darbederek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan baba ve oğlu hakkında mahkemece beraat kararı verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Y. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan oğlu A.Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar N.Y. ve A.Y'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

Kara'nın yakınları mahkeme kararına tepki gösterdi

Hayatını kaybeden Mümün Kara'nın eşi Emine Kara, AA muhabirine, eşinin 19 Şubat 2021'de darbedildiği ve tedavi gördüğü hastanede 28 Şubat'ta öldüğünü söyledi.

Eşinin ölümü üzerine hukuki sürecin başladığını, baba ve oğlunun yargılandığını belirten Kara, "Eşim darbedilerek öldürüldü, baba cezaevindeydi, oğlu da dışarıdaydı ve son duruşmada her ikisi hakkında beraat kararı verildi. Bir insan öldürülmesinin cezası bir yıl mı? Benim eşim toprağın altında çürürken, onlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor." dedi.

İki çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini, tehditler aldığı için evini taşımak zorunda kaldığını öne süren Kara, hakkını aramak ve adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi.

Yaşanan olaydan dolayı hala kendisinin ve çocuklarını toparlanamadığını anlatan Kara, "Sanıklar ceza alırsa rahatlarım. Bu karar çıktığı için kocamın mezarına gidemiyorum, utanıyorum." diye konuştu.

"Savcı mütalaasını değiştirdi"

Sanık N.Y'nin avukatı Mehmet Akif Yıldız, savcının ilk mütalaasını son duruşmada değiştirerek sanıkların "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmalarını istediğini belirtti.

Mahkeme heyetinin, tanıkların ifadeleri ve müştekilerin birbirleriyle çelişen ifadelerini dikkate alarak sanıkların "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan beraatlerine karar verdiğini vurgulayan Yıldız, müvekkili N.Y'nin ise tehdit suçundan 10 ay hapis cezası aldığını kaydetti.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat 2021'de çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2)
Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2)
Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2)
Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2)

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Antalya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu beraat etti (2) - Son Dakika


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