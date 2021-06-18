Üye Girişi
Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı

18.06.2021 00:01
Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Mursi Demokrasi Derneği, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve 2013 yılında askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'yi vefatının ikinci yılında anmak için çevrimiçi bir konferans düzenledi.

Mursi Demokrasi Derneği, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve 2013 yılında askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'yi vefatının ikinci yılında anmak için çevrimiçi bir konferans düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin sosyal medyadaki resmi sayfalarında yayınlanan konferansa eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Filistin'deki İslam-Hristiyan Konseyi Üyesi din adamı Manuel Musallam da katıldı.

Konferansta konuşan Merzuki, eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin şehadetini andıklarını söyleyerek, Mursi'yi Arap ve İslam dünyasının kaybı olarak nitelendirdi.

Merzuki konuşmasında ayrıca, "Uğruna yaşadığı ve öldüğü hedefleri sürdürmek için buradayız ve Mursi'nin mirasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Konferansta Mursi'nin ailesi tarafından gönderilen ve gazeteci Muhammed Cemal Hilal tarafından okunan mesajda, "Şehid Mursi bizim için baba, ilham alınan lider, rol model ve aileydi." ifadelerine yer verildi.

Ailenin gönderdiği mesajda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Mursi'ye destek olan tüm liderlere teşekkür edildi.

Mursi Demokrasi Derneği, Mursi'nin ailesi tarafından demokratik değerleri savunmak amacıyla 2020 yılının Haziran ayında İngiltere'de kurulmuştu.

Mısır'da 30 Haziran 2012'de yemin ederek göreve başladıktan bir yıl sonra kendisinin atadığı, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Askeri Konsey tarafından 3 Temmuz 2013'de darbe ile görevinden alınan Mursi, "Hapishaneler Baskını" olarak bilinen davada 16 Haziran 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Mursi, hakkında verilen idam kararından tam 4 yıl bir gün sonra 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, cumhurbaşkanı, Haziran, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı 23:35 Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı 22:25 Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi 22:01 Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim 20:09 HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
EURO 2020'de Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yenerek C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi EURO 2020'de Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yenerek C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi         
00:01
HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti         
23:03
Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor         
22:04
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi         
21:56
Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
21:19
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 00:34:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement