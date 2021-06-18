Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı - Son Dakika

Mursi Demokrasi Derneği, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve 2013 yılında askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'yi vefatının ikinci yılında anmak için çevrimiçi bir konferans düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin sosyal medyadaki resmi sayfalarında yayınlanan konferansa eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Filistin'deki İslam-Hristiyan Konseyi Üyesi din adamı Manuel Musallam da katıldı.

Konferansta konuşan Merzuki, eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin şehadetini andıklarını söyleyerek, Mursi'yi Arap ve İslam dünyasının kaybı olarak nitelendirdi.

Merzuki konuşmasında ayrıca, "Uğruna yaşadığı ve öldüğü hedefleri sürdürmek için buradayız ve Mursi'nin mirasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Konferansta Mursi'nin ailesi tarafından gönderilen ve gazeteci Muhammed Cemal Hilal tarafından okunan mesajda, "Şehid Mursi bizim için baba, ilham alınan lider, rol model ve aileydi." ifadelerine yer verildi.

Ailenin gönderdiği mesajda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Mursi'ye destek olan tüm liderlere teşekkür edildi.

Mursi Demokrasi Derneği, Mursi'nin ailesi tarafından demokratik değerleri savunmak amacıyla 2020 yılının Haziran ayında İngiltere'de kurulmuştu.

Mısır'da 30 Haziran 2012'de yemin ederek göreve başladıktan bir yıl sonra kendisinin atadığı, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Askeri Konsey tarafından 3 Temmuz 2013'de darbe ile görevinden alınan Mursi, "Hapishaneler Baskını" olarak bilinen davada 16 Haziran 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Mursi, hakkında verilen idam kararından tam 4 yıl bir gün sonra 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.