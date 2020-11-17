Son dakika haberi! Dargeçit'te sigara ve maske denetimi - Son Dakika

Dargeçit ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.

Dargeçit Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında ekipler, sigara yasağından haberi olmayanları uyardı.

Ekiplerin, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimleri sürecek.