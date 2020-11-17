Son dakika haberi! Dargeçit'te sigara ve maske denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi! Dargeçit'te sigara ve maske denetimi
17.11.2020 14:27
Son dakika haberler... Dargeçit ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.
Dargeçit ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.
Dargeçit Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara içenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında ekipler, sigara yasağından haberi olmayanları uyardı.
Ekiplerin, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimleri sürecek.
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