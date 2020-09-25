Son dakika haberi! Darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir - Son Dakika

Son dakika haberi! Darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Son dakika gelişmesine göre Çapa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, darp edilen personel için, "İkinci bir ameliyat gerekebilir.

Son dakika haberi! Darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir, System.String[]

Çapa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, darp edilen personel için, "İkinci bir ameliyat gerekebilir. Personel görme yetisini kaybedebilir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde, hastane personeli maske takma konusunda uyardığı hasta yakını tarafından darp edilmişti. Gözünden yaralanan ve acil ameliyata alınan personelin ilk ameliyatı tamamlandı.

"İKİNCİ BİR AMELİYAT GEREKEBİLİR VE GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİR"

Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, "Personelimiz dahiliye binasında hasta yakınını maske takması konusunda uyarıyor. 3-4 uyarıdan sonra güvenlik görevlisi müdahale ediyor. Ondan sonra maskesini takıp tedavi olduktan sonra personelimizin gözüne yumruk atıyor. Hastaya 20 sene önce kornea nakli yapılmış. Biz hastayı aldığımızda kornea dokusu ile nakil yapılan doku arasında bir yırtık söz konusuydu. Gerekli tedavileri yaptık. Ancak ikinci bir ameliyat gerekebilir ve görme yetisini kaybedebilir. Böyle durumlarda sözlü şiddete daha çok maruz kalıyoruz" dedi.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Son dakika haberi! Darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Göz Hastalıkları bölümü, İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Hastane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir - Son Dakika

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