Son dakika haberi... Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

04.04.2022 03:56
Son dakika haberi... Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansının yaptığı haber sonrası Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler olayın geçen

çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirledi. Ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak Y.P'yi (18) dövüp kaçtı. Y.P'nin dayak yeme anlarının görüntülerinin İhlas Haber Ajansının servis etmesi ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - IĞDIR

Son dakika haberi... Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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