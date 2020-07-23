Son dakika haberi: Darphaneden Ayasofya Hatıra Paraları - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması" konulu tedavül para ve hatıra para bastırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basılmıştır. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürülecektir." dednildi.

"Hatıra Para"

Açıklamada, "Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5.000 adet gümüş ve 10.000 adet bronz hatıra para basılmıştır. Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan Genel Müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecektir." ifadelerine yer verildi. - ANKARA