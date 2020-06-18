Son dakika haberi: Darüşşafaka sınavı için son başvuru 22 Haziran'da - Son Dakika

Son dakika haberi: Darüşşafaka sınavı için son başvuru 22 Haziran'da

Gelen son dakika haberine göre Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı 28 Haziran Pazar günü yapılacak.

Son dakika haberi: Darüşşafaka sınavı için son başvuru 22 Haziran'da, System.String[]

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı 28 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 22 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 22 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasının ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka'da bugün itibarıyla 1.000'e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka'da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50'ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken şartlar?

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Aday kaydı için başvurular online ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu'na (Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer/ İSTANBUL) yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu'na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur. (Fotoğraflı)


Darüşşafaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Darüşşafaka sınavı için son başvuru 22 Haziran'da - Son Dakika

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