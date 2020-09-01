Son dakika haberi! Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nın koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanacak hazırlık karşılaşmaları öncesinde oyuncular ve teknik kadroya Hipokrat Laboratuvarları katkılarıya gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçların negatif olduğu bildirildi.