Son dakika haberi! Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nın koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Son dakika haberlerine göre Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıktı.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanacak hazırlık karşılaşmaları öncesinde oyuncular ve teknik kadroya Hipokrat Laboratuvarları katkılarıya gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçların negatif olduğu bildirildi.
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