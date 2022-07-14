Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi

14.07.2022 09:33
Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi

Son dakika haber... DÜZCE(İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Datça ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen ve saatlerdir devam eden yangına müdahale için Düzce'den de ekip gönderildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için gece saatlerinde 3 araç 7 itfaiye eri yola çıktı.

Başkanı Faruk Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek "Dualarımız sizinle" dedi. - DÜZCE

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Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi Muğla Datça'da Orman Yangını Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor Muğla Datça'da Orman Yangını Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Muğla, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi - Son Dakika

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