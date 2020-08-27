Son dakika haberi: Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Datça ilçesindeki 15 mahallede koronavirüs önlemleri denetim ekipleri kuruldu.

Son dakika haberi: Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki 15 mahallede koronavirüs önlemleri denetim ekipleri kuruldu.

Datça'da, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde toplam 12 mahallenin yanı sıra, ilçe merkezinde 1 ve kırsal kesimlerde 2 olmak üzere toplam 15 mahallede denetim ekibi kuruldu. Mahalle denetim ekiplerinde, muhtar, polis ya da jandarma, zabıta, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri ve okul idarecileri ile imamlar görev yapacak. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, mahalle muhtarları toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi. Mahalle Denetim Ekipleri'nin, muhtarların başkanlığında görev yapmasını planladıklarını belirten Çoban, "Mahalle muhtarlarına da ceza yazma yetkisinin verilmesini bekliyoruz. Merkezden bir ekibin şikayet üzerine bir mahalleye giderek ceza yazması pek pratik olmuyor. Koronavirüsle mücadelede toplum olarak herkese görev düşüyor. Artık bu işin ciddiyetini herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

'DÜĞÜNLERİN 2 SAAT İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİNDEN YANAYIZ'Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 ilde yeni kısıtlamalar getirildiğine dikkat çeken Çoban, "Muğla bu iller kapsamında bulunmasa da biz tedbirlerimizi almak zorundayız. Yerelde yeni tedbirler alabiliriz. Düğün ve nişan gibi kabalalıkların bir araya geldiği toplantılarda, kişileri kontrol altında tutamıyoruz. Bu dönemde, düğünü nikah olarak ve dar kapsamlı yapmak daha makul görülüyor. Biz, 14 il kapsamında olmasak bile, düğünlerin 2 saat içerisinde bitirilmesinden yanayız" diye konuştu.

Koronavirüse karşı tedbirler konusunda, emniyet ve jandarma araçları ile birlikte camilerden de anonslarla uyarıların yapılacağını ifade eden Çoban, "Cezayı yaptırımı son çare olarak düşünüyoruz ama uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenlere ceza yazmaktan da geri durmayacağız" dedi.


Koronavirüs, Jandarma, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Datça'da koronavirüs tedbirleri denetim ekipleri kuruldu - Son Dakika

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