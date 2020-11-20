Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

20.11.2020 16:47

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluk ve Hastanealtı Plajları önü ile Sevgi Yolu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Çevresinde "Maradona" olarak bilinen restoran işletmecisi Akif Gündüz de motosikletiyle malzeme taşırken maskesiz yakalandı.

Gündüz, kendisine uzatılan maskeyi aldı, gazetecilere, "Çekin çekin. Zaten ne buluyorsa, Maradona'yı buluyor" diyerek tepki gösterdi.

Gündüz'ün tepkisi polisler ve çevredekileri gülümsetti. Polisin ceza kesmeyeceğinin, uyarıda bulunduğunun söylenmesi üzerine rahat bir nefes aldı.

Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika


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