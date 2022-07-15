Son dakika haberi | Datça'da ölümlü kavga - Son Dakika
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Son dakika haberi | Datça'da ölümlü kavga

15.07.2022 09:16
Son dakika haberi | Datça'da ölümlü kavga

Son dakika haberler... Datça'da esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, gece yarısı dükkanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Datça'da esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, gece yarısı dükkanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından meydana gelen cinayetin çok yönlü olarak soruşturulduğu öğrenildi.

Olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Datça şehir merkezinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, iddiaya göre kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar hem Erhan Okur'u hem de Mustafa Geremeli'yi bıçakladı. Gelen sesler üzerine kavganın yaşandığı dükkana gelen çevre sakinleri iki kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Servis'e ihbar edip yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mustafa Geremeli ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Firar eden 3 kişi yakalandı"

Olaydan sonra kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Erhan Okur'un cesedi otopsiye alındığı belirtildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Okur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Datça'da ölümlü kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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