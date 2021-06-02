Son dakika haberi... DATÇA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karaköy Mahallesi Yemliküstü mevkiinde yer alan kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alana, yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığı düşünülüyor. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle yangına, havadan müdahaleye başlandı. Marmaris ve Fethiye'den gelen 2 helikopterle yangını söndürmek çalışma sürüyor. Bölgede herhangi bir yerleşimin bulunmadığı da belirtildi.