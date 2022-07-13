Son dakika haberi... Datça'da orman yangını (6) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Datça'da orman yangını (6)

13.07.2022 19:56
Son dakika haberi... Datça'da orman yangını (6)

Son dakika gündem haberine göre TATİLCİLER HAYITBÜKÜ'NÜ BOŞALTIYORMuğla'nın Datça ilçesinde, alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

TATİLCİLER HAYITBÜKÜ'NÜ BOŞALTIYOR

Muğla'nın Datça ilçesinde, alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı. Jandarma, tedbir amacıyla Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmaları istedi. Bunun üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı. Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),


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Datça'daki orman yangınında tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı Datça'daki orman yangınında tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı Son dakika haberleri... Jandarma trafiği havadan denetledi Son dakika haberleri... Jandarma trafiği havadan denetledi
Kaynak: DHA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Datça'da orman yangını (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Datça'da orman yangını (6) - Son Dakika
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