Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8)

13.07.2022 23:58
Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8)

Edinilen son dakika gelişmesine göre DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fırat AKAY/DATÇA (Muğla), -


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8) - Son Dakika

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