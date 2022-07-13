DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Fırat AKAY/DATÇA (Muğla), -
Kaynak: DHA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8) - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.