Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8) - Son Dakika

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