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Son dakika haberi | Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

11.02.2022 15:39
Son dakika haberi | Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde ticari bir gemide çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde ticari bir gemide çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Datça Demir Sahası'ndaki ticari bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Söndürme çalışmaları sırasında müretebattan biri dumandan etkilendi.

Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Dumandan etkilenen kişi Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gemi personelinin taburcu edildiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Datça'da ticari gemide çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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