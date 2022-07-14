Yangından kaçamayan ve bazı kısımlarında yanıklar oluşan kaplumbağalar, ekipler tarafından bulundukları bölgeden alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Datça'daki orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağayı jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

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