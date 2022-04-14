Son dakika haberi: Datça Kaymakamı Çoban, gazi ve şehit aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, gazi ve şehit ailelerine iftar verdi.

Kaymakam Çoban, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları için Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda verdiği iftar programında bir araya geldi.

Çoban, burada yaptığı konuşmada, vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

Programda, Kaymakam Mesut Çoban ve Kaymakam Adayı Özlem Doğan masaları tek tek dolaşarak tüm davetliler ile bir süre sohbet etti.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Hilmi Özkan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan da katıldı.