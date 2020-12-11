Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı

"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim"

Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu

Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar