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Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ - Son Dakika

Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ

11.01.2022 10:43

Son dakika haber: ADANA'da Merve Ö. (20), evlerinin bahçesindeki atıl eşyaları satan dayısı Serdar K. (36) arasında çıkan yemek ısmarla tartışması karakolda bitti.

ADANA'da Merve Ö. (20), evlerinin bahçesindeki atıl eşyaları satan dayısı Serdar K. (36) arasında çıkan yemek ısmarla tartışması karakolda bitti. Yeğenin kendisine tokat attığını iddia ettiği dayı gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen dayı serbest bırakıldı.

Olay, 5 Ocak saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin penceresine çıkan Merve Ö., bahçedeki kullanılmayan eşyaları satan dayısı Serdar K.?ye, Artık bize bir yemek ve sigara alırsın? dedi. Serdar K. yeğeninin bu teklifini kabul edip, yemek sipariş etmesini söyledi. Bir süre sonra eve giren Serdar K., iddiaya göre, yemeğin ücretini ödemeyeceğini söyleyip, koltuk örtüsünü yeğeni Merve Ö.?nün üzerine attı. Çıkan tartışmada dayısının tokat attığı genç kız kendisini banyoya kilitleyip, durumu polise bildirdi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Dayısının evden ayrılmasının ardından bahçeye çıkan Merve Ö., bu kez aynı sokakta oturan teyzesi Serap K. ile tartıştı. Merve Ö., yeniden eve girerek kapıyı kilitledi. Olay yerine gelen polis, Merve Ö.?nün şikayeti üzerine dayısı Serdar K. ile teyzesi Serap K.?yi polis merkezine götürdü. Adli tıp biriminde darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Merve Ö., ifadesinde, 'Tam yemek söyleyecekken yanıma geldi ve ücreti ödemeyeceğini söyledi. Yanında bulunan koltuk örtüsünü üzerime atınca neden böyle yaptığını sordum. Dayım da 'Bana cevap verme' diyerek, tokat atıp koluma vurdu. Kendimi banyoya kilitleyince, dayım kapıyı açmaya çalıştı? dedi.

'BAĞIRINCA AĞZINI KAPATTIM'

Polis merkezinde ifade veren Serdar K., 'Ablamın evinin bahçesindeki atıl eşyaları sattım. Daha sonra Merve yanıma gelip, yemek sipariş edeceğini söyledi. Ben de elimdeki tüm parayı ona verdim. Sonra anlamsız bir şekilde bağırmaya başladı. Ben de ağzını kapatıp, susturmaya çalıştım. Bana küfretmeye başlayınca olayın büyümemesi için dışarı çıktım. Kesinlikle tokat atmadım' diye konuştu.

TEYZESİNE DE KÜFRETMİŞ

Teyze Serap K.?nin ise ifadesinde, yeğeni ve kardeşinin kavga ettiğini duyması üzerine söz konusu eve gittiğini öne sürerek, 'Serdar'a küfrettiğini duyunca böyle konuşmaması gerektiğini söyledim. Bu kez de bana ve kızıma küfretti. Ben de elimdeki sopayla kapıya vurup, mahalleye rezil olduğumuzu söyledim' dediği öğrenildi.

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılan Serdar K. ile Serap K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ
Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ
Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ

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Sigara, Seyhan, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | DAYI İLE YEĞENİN 'YEMEK ISMARLAMA' KAVGASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ - Son Dakika
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