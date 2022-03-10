DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı

10.03.2022 23:53
DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı

Terör örgütü DEAŞ'e yakın sosyal medya hesapları tarafından internette yayınlanan ses kaydı ile terör örgütünün lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümü doğrulanırken, terör örgütünün yeni liderinin Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi olduğu açıklandı.

Terör örgütü DEAŞ'e yakın sosyal medya hesapları tarafından internette yayınlanan ses kaydı ile terör örgütünün lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümü doğrulanırken, terör örgütünün yeni liderinin Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden 3 Şubat'ta, ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyon ile Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldüğünü duyurmuştu. DEAŞ'e yakın sosyal medya hesapları tarafından internette yayınlanan ses kaydı ile gerçek adı Amir Muhammed el-Mevla olan el-Kureyşi'nin ölümü doğrulanarak, el-Kureyşi'nin nasıl, nerede ve ne zaman öldüğünden bahsedilmedi.

Ses kaydında ayrıca, DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi olduğu ifade edildi.

Söz konusu sesli mesaj ise, selefi Ebu Hamza el-Kureyşi'nin de yakın zamanda öldüğünü açıklayan yeni bir DEAŞ sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir tarafından iletildi.

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, 3 Şubat'ta gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında el-Kureyşi'nin ailesi ile bulunduğu eve operasyonu gerçekleştirmiş, ABD Savunma Bakanlığı operasyonda 4 sivil ile 5 teröristin öldüğünü doğrulamıştı.

Suriye Sivil Savunma örgütü ise, operasyonda 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü bildirmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Terör, Medya, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
23:09 Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 00:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement