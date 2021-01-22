Son dakika haberi... DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi... DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon
22.01.2021 19:22
Gelen son dakika haberine göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ'ın silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ'ın silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., O.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
(İHA)
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