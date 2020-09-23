Son dakika haberi | DEAŞ'ın sözde 2 savaşçısı Mersin'de yakalandı
Son dakika habere göre Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'nin Meskene bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'nin Meskene bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında Suriye'nin Meskene bölgesinde örgüt içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 2 şüpheli, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte, çok sayıda dijital malzeme de ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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