Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri olan şahıs yakalandı.
Mersin Ağır Ceza İlamat bürosunca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olup, 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir lokantada yakalandı.
Turan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:45 - Kaynak: İHA
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