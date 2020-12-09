Son dakika haberi! DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! DEAŞ, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırdı
09.12.2020 18:48
Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenledi.
Kerkük Polis Sözcüsü Emir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin sabah saatlerinde petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bomba döşeyerek saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığını belirten Nuri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade etti.
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