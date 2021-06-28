İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı başladı.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı, İtalya ve ABD'nin ev sahipliğinde Roma'da düzenleniyor. Yetkililer tarafından karşılanan 83 ülke bakanı ve temsilcisi, toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından, yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık ediyor.

Eylül 2014'de kurulan uluslararası koalisyon, DEAŞ'ın finansmanı ve ekonomik altyapısıyla mücadele, yabancı teröristlerin sınır ötesi akışını engelleme, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde istikrar sağlanmasını ve temel kamu hizmetlerinin yeniden inşasını desteklemeyi, örgüt propagandasıyla mücadeleyi amaçlıyor.

-İHA-