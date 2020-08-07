Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişiden 6'sı geri gönderme merkezine gönderilirken, 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.