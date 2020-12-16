Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu

16.12.2020 08:13

Son dakika haberine göre İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı belli oldu.

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı belli oldu. Baskınlarda 18 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, gece saatlerinde aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı belli oldu. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve özellikle son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 9 ilçede 11 adrese yönelik yapılan operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu

İstanbul, Gözaltı, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı! Kimliği güvenlik nedeniyle "D" olarak açıklandı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi Viyadük korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı! Vazgeçirmek hiç de kolay olmadı Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi
Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı         
08:09
Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim         
07:49
Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü         
05:41
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi         
00:32
Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı         
22:57
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor         
21:16
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 08:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei