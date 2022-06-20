"DEAŞ Terör Örgütü" faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün faaliyet ve toplantılarına katıldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, dijital materyaller, örgütsel kitaplar ve dergiler ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! DEAŞ ve FETÖ operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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