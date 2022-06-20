Son dakika! DEAŞ ve FETÖ operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! DEAŞ ve FETÖ operasyonda 3 şüpheli yakalandı

20.06.2022 17:23
Son dakika! DEAŞ ve FETÖ operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DEAŞ Terör Örgütü" faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün faaliyet ve toplantılarına katıldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, dijital materyaller, örgütsel kitaplar ve dergiler ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

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Son dakika: Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika: Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! DEAŞ ve FETÖ operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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