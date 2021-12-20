Üye Girişi
DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI - Son Dakika

DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI

20.12.2021 11:09

Hırsızlık anları kameradaHaber-Kamera Serdar ALTINTEPE - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta bir kişi evinin önünden motosikletini çalan hırsızların peşine düştü.

Hırsızlık anları kamerada

Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta bir kişi evinin önünden motosikletini çalan hırsızların peşine düştü. Akrabalarının yardımıyla sokak sokak motosikletini arayan vatandaşın hırsızların izine ulaşmasının ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay 15 Aralık Çarşamba saat 05.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokaklarda dolaşan iki kişi, Onur Çetin'in evinin önünde zincirle bağladığı motosikleti fark etti. Kısa bir süre sonra sokağa tekrar gelen iki kişiden biri yanlarında getirdikleri demir makasıyla zinciri kesmeye çalıştı. Diğer kişi de sokakta sürekli çevreyi kontrol etti. Demir makasıyla zinciri kesen hırsızlar motosikleti alarak olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLETİN ÇALINDIĞINI İŞ YERİNDE FARK ETTİ

O sabah evden çıkıp aracıyla iş yerine giden Onur Çetin evinin kapısından çıktığında ilk olarak motosikletinin çalındığını fark etmedi. İş yerine gittikten sonra cep telefonundaki güvenlik kamerası uygulamasından baktığında motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Hemen kayıtları inceleyen Çetin hırsızların motosikletini çaldığı anları seyretti.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Onur Çetin akrabalarına haber vererek o gün sokak sokak motosikletini aramaya başladı. Saatlerce çevrede dolaşan grup hırsızların sokağa geldikleri motosikleti görüp tanıdı. Onur Çetin ve yakınları motosikleti kullanan kişiyi kovalamaya başladı. Motosikleti bırakıp giden şüpheli kaçtı. Onur Çetin durumu polis ekiplerine haber verdi. Motosikletteki parmak izlerini inceleyen ekipler kimliklerinin tespit ettikleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk sorgusunda motosikleti çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Onur Çetin, Sabah saat 05.30 sıralarında iki motosikletle gelip önce keşif yapıyorlar. Daha sonra gelip zinciri makasla kesiyorlar. Biz güvenlik kameralarını inceledik geldikleri motosiklete baktık. Aynı günün sabahında motosikleti aramaya başladık. Çevrede gezinirken geldikleri motosikleti görüp tanıdık. Çocukları tam yakalayacakken kaçtılar. Bıraktıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polisler bize fotoğraf gösterdi biz oradan tanıdık. Onları kaçarken görmüştük.ö diye konuştu.

DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI
DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI
DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI
DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI
DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI
DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI

Onur Çetin, Esenyurt, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:36 Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement