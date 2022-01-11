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Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

11.01.2022 10:59

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Gündoğdu (65) ve torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya (5) otomobil çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Gündoğdu (65) ve torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya (5) otomobil çarptı. Dede Gündoğduğu'nun hafif sıyrıklarla atlattığı kazada otomobilin altında kalan Ömer yaşamını yitirdi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde meydana geldi. Süleymaniye alt geçitten çıkış yaptıktan sonra Huzur sokak istikametine yönelen Fatma Vural (45) yönetimindeki 43 RR 662 plakalı otomobil, yolun karşısına el ele tutuşarak geçmeye çalışan Abdurrahman Gündoğdu ve torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarptı. Dede otomobilin önüne savrulurken talihsiz Ömer ise aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin atında kalan Ömer Faruk, çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Ömer Faruk, kısa süre içerisinde hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ömer Faruk'a sağlık görevlileri tarafından sedye üzerinde kalp masajı yapıldı. Vücudunda ezik ve kırıklar olduğu tespit edilen Ömer Faruk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Fatma Vural ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde, sokağa doğru manevra yapan Fatma Vural yönetimindeki otomobilin Abdurrahman Gündoğdu ve el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarptığı görülüyor. Çarpışmanınşiddetiyle dedenin otomobilin önüne düşerken torunu ise aracın altında kalıyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

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Otomobil, Gündoğdu, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: DEDESİYLE CADDEDEN GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÖMER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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